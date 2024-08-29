Турция стремится положить конец войне в Украине и предлагает свою формулу мира.

Турция стремится содействовать окончанию войны в Украине и, по словам аналитиков, может иметь эффективный план для этого.

Об этом пишет Atlantic Council.

Роль Турции в урегулировании войны

С начала войны в Украине Турция демонстрирует свою возможность влиять на войну, одновременно поддерживая связи как с Россией, так и с Украиной. В последние тридцать месяцев Анкара оказывала военную поддержку Украине, продолжая торговые и дипломатические отношения с Москвой, а также ограничивая морское движение в Черном море. Турецкое правительство активно призывает к деэскалации и завершению войны, поддерживая баланс между всеми сторонами конфликта.

"Не все войны заканчиваются драматическим поражением или победой: некоторые иссякают или переходят в фазу покоя после стратегического тупика", — пишет Atlantic Council.

Турция стремится воспользоваться своей трехсторонней балансировкой между Россией, НАТО и региональными союзниками для создания условий для урегулирования войны и гарантий, которые предотвратят ее повторное возникновение.

Треугольник Турции: новый подход к миротворчеству

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Учитывая свою стратегическую позицию, Турция может предложить план, отвечающий интересам США и других стран НАТО. Турецкий треугольник балансировки предполагает координацию между странами НАТО в регионе, Россией и союзниками Турции, не входящими в НАТО. Это позволяет сдерживать Россию через усиление сотрудничества в области безопасности с Украиной и другими странами региона, а также сохранять дипломатические связи с Москвой во избежание эскалации.

В то время как Запад опасается эскалации конфликта и колеблется оказывать дальнейшую поддержку Украине, Турция пытается предложить компромисс, который позволил бы всем сторонам выйти из "конфликта" без потери лица. Как пишет Atlantic Council, моральный компромисс может быть отвратительным, но он может стать единственным способом завершения войны.

Стратегия "кнута и пряника"

Анкара использует стратегию "кнута и пряника", одновременно поддерживая украинскую оборону и призывая к переговорам по прекращению войны. Недавно Турция усилила военное сотрудничество с Украиной, в частности, через совместное производство артиллерийских боеприпасов. Турецкие беспилотники, бронетехника и другая военная поддержка стали важными элементами украинской обороны.

Сотрудничество с США и НАТО

Atlantic Council рекомендует Вашингтону поддержать Турцию в ее подходе к мирному разрешению конфликта. Совместные усилия США, НАТО и Турции могут укрепить оборонные возможности Украины и содействовать региональной стабильности. Поддержка таких проектов как финансирование турецких беспилотников для Украины или совместное производство артиллерийских боеприпасов может способствовать достижению этой цели.

"Перспективы мира, сдерживания и региональной стабильности принесут значительную пользу, если это произойдет", — заключает Atlantic Council.

Турецкая дипломатия и военный потенциал могут стать ключом к завершению войны в Украине, но для этого необходима координация и поддержка со стороны международных партнеров.

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