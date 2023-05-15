"Коалиция истребителей", формула мира и вступление в НАТО: о чем говорили Зеленский и Макрон в Париже

Приоритетное вниманиево время встречи президентов было уделено вопросам предоставления Францией военной помощи Украине, в частности, первоочередным потребностям нашей страны для укрепления своей обороноспособности, защиты украинского неба.

Об этом пишет сайт главы государства.

Также было обсуждено практическое взаимодействие с Французской Республикой для усиления потенциала сил обороны Украины, необходимого для эффективного контрнаступления и освобождения оккупированных территорий.

Владимир Зеленский поблагодарил президента Французской Республики за его лидерство и выразил надежду, что Франция поддержит принципиальное совместное решение союзников по формированию «коалиции истребителей», которого уже долгое время ожидает Украина.

Кроме того, президенты обсудили вопросы взаимодействия по эффективной реализации украинской формулы мира. Глава украинского государства выразил надежду на привлечение к Глобальному саммиту мира, который должен состояться в этом году, как можно большего количества стран мира, в частности, государств Глобального Юга. Он поблагодарил Эммануэля Макрона за его дипломатические усилия, направленные на прекращение Россией войны против Украины и достижение справедливого мира на основе украинской формулы мира.

"В ходе встречи был также отдельно обсужден вопрос поддержки Францией европейской и евроатлантической интеграции Украины. Владимир Зеленский поблагодарил французского лидера за последовательную поддержку Украины на пути к членству в ЕС и выразил надежду на принятие решения о начале в 2023 году переговоров о вступлении Украины в Евросоюз", – говорится в сообщении.

Глава украинского государства также обсудил с президентом Франции дальнейшие шаги по пути Украины к членству в НАТО. Владимир Зеленский особо подчеркнул, что наше государство ожидает конкретных политических решений Вильнюсского саммита НАТО в ответ на заявку Украины на членство в Альянсе.

«Мы ожидаем от Альянса конкретных решений по четкому алгоритму движения Украины к членству в НАТО и по обеспечению безопасности нашей страны на период до членства», – отметил президент Украины.

Напомним, что в скором времени Франция оснастит несколько украинских батальонов десятками бронированных машин и легких танков.

Читайте также: