Коалиция преступников: Зеленский назвал страны, участвующие в войне в Украине

В коалиции преступников, кроме диктатора РФ Владимира Путина, еще две страны – Северная Корея и Иран. Россия также сотрудничает с Китаем.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 16 октября.

"Семья Ким (диктатора КНДР – Ким Чен Ина – Ред) держит в рабстве более 20-миллионную часть корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей. Это рабочие для российских заводов – вместо убитых". на войне граждан РФ, а также личный состав для российской армии. Это уже факт», — сообщил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что фактически речь идет об участии уже второго государства в войне против Украины на стороне России. Также президент упомянул "помощь иранского режима для Путина" и "сотрудничество Китая с Россией".

"Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно серьезных действенных шагов для того, чтобы остановить Путина, остановить агрессию и нарушение Россией устава ООН. Если мы не усилимся существенно сейчас, то Путин успеет существенно усилиться в следующем году так, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию", — заявил украинский лидер.

Также он заявил: План победы является гарантией, "что безумцы в Кремле лишатся возможности продолжать войну".

Напомним, экспосол Украины в США Валерий Чалый выразил мнение, что не удастся завершить войну с Россией мирным договором. По его словам, необходим план выхода из широкомасштабной войны на другую интенсивность конфликта.

Читайте также:

Мир без ядерного оружия. США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей