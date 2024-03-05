Коалиция союзников в дальнейшем будет поддерживать Украину — Остин во время встречи с Умеровым

Министр обороны Украины Рустем Умеров по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином последние события на поле боя, а также перспективы поддержки Украины со стороны США и других партнеров.

Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.

"Министр Остин подтвердил, что Соединенные Штаты, а также вся коалиция из около 50 союзников и партнеров будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии", — добавил представитель оборонного ведомства США.

Министры обсудили перспективы принятия в Конгрессе двухпартийного пакета с дополнительным финансированием нужд национальной безопасности США, содержащего поддержку Украины. Собеседники согласились, что этот вопрос крайне насущный.

Умеров и Остин договорились поддерживать тесный контакт, добавили в Минобороны США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция планирует предоставить Украине несколько десятков артиллерийских систем.

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