Коалиция союзников в дальнейшем будет поддерживать Украину — Остин во время встречи с Умеровым

Министры обсудили перспективы принятия в Конгрессе двухпартийного пакета с дополнительным финансированием нужд национальной безопасности США, содержащего поддержку Украины.
Министр обороны Украины Рустем Умеров по телефону обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином последние события на поле боя, а также перспективы поддержки Украины со стороны США и других партнеров.
Об этом сообщил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, — пишет Укринформ.
"Министр Остин подтвердил, что Соединенные Штаты, а также вся коалиция из около 50 союзников и партнеров будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии", — добавил представитель оборонного ведомства США.
Министры обсудили перспективы принятия в Конгрессе двухпартийного пакета с дополнительным финансированием нужд национальной безопасности США, содержащего поддержку Украины. Собеседники согласились, что этот вопрос крайне насущный.
Умеров и Остин договорились поддерживать тесный контакт, добавили в Минобороны США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция планирует предоставить Украине несколько десятков артиллерийских систем.
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