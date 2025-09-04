"Коалиция решительных" дала Украине нерушимое обещание: что заявил Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи 4 сентября обратился к «коалиции решительных», подчеркнув, что партнеры дали Украине «нерушимое обещание».

Об этом пишет Sky News.

В своем видеообращении в рамках встречи «коалиции решительных» Стармер предупредил, что президенту России Владимиру Путину доверять нельзя, ведь он намеренно затягивает мирные переговоры, чтобы продолжать наносить удары по Украине.

«Это было еще больше подчеркнуто неизбирательными атаками в Киеве на прошлой неделе, которые нанесли значительный ущерб зданиям Британского Совета и делегации ЕС», — заявил представитель британского правительства.

Он добавил, что Стармер также подчеркнул: союзники дали Украине «нерушимое обещание».

«Премьер-министр подчеркнул, что у группы есть нерушимое обещание Украине при поддержке президента Трампа, и теперь им было понятно, что им нужно пойти еще дальше, чтобы давить на Путина, чтобы обеспечить прекращение боевых действий», — отметил спикер.

Стармер также одобрительно оценил новые заявления партнеров Украины о передаче Киеву ракет дальнего действия.

Напомним, 4 сентября в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча стран «коалиции решительных» в поддержку Украины. В частности, в мероприятии приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Уиткофф менее чем через час покинул заседание «коалиции решительных» для другой запланированной встречи. После этого он провел встречу с Зеленским.

Еще позже члены «коалиции решительных» вместе с президентом Украины начали телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.