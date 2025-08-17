"Коалиция решительных" готова развернуть силы в Украине: какие условия

Зеленский, Стармер и Макрон / © Associated Press

Коалиция решительных подтвердила, что может развернуть в Украине силы безопасности сразу после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства.

Об этом говорится в заявлении сопредседателей «коалиции решительных» президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера по итогам онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским.

«Лидеры вновь отметили готовность развернуть силы поддержки после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность неба и моря Украины и восстановить вооруженные силы Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Коалиция желающих будет играть жизненно важную роль в гарантиях безопасности для Киева, в частности через многонациональные силы в Украине.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС обсудили с президентом Зеленским координацию действий накануне встречи с Дональдом Трампом.

Ранее Кир Стармер заявил, что Европа готова развернуть миротворческие силы в Украине.

Напомним, президент Зеленский назвал историческое решение США.