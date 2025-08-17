- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 448
- Время на прочтение
- 1 мин
"Коалиция решительных" готова развернуть силы в Украине: какие условия
Европейские силы поддержки могут развернуть в Украине после прекращения боевых действий.
Коалиция решительных подтвердила, что может развернуть в Украине силы безопасности сразу после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства.
Об этом говорится в заявлении сопредседателей «коалиции решительных» президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Британии Кира Стармера по итогам онлайн-встречи с президентом Владимиром Зеленским.
«Лидеры вновь отметили готовность развернуть силы поддержки после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность неба и моря Украины и восстановить вооруженные силы Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Коалиция желающих будет играть жизненно важную роль в гарантиях безопасности для Киева, в частности через многонациональные силы в Украине.
Ранее сообщалось, что лидеры ЕС обсудили с президентом Зеленским координацию действий накануне встречи с Дональдом Трампом.
Ранее Кир Стармер заявил, что Европа готова развернуть миротворческие силы в Украине.
Напомним, президент Зеленский назвал историческое решение США.