Эксминистр иностранных дел Украины Андрей Дещица / © ТСН

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Создание коалиции желающих для совместной защиты Европы от российской агрессии может стать эффективной альтернативой НАТО на фоне сближения США и России.

Такое мнение высказал украинский дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014 году Андрей Дещица в интервью журналистке ТСН.ua Кристине Зеленюк.

По его словам, европейские члены НАТО сейчас не могут быть уверены, что в случае внешней агрессии Соединенные Штаты действительно придут на помощь по статье 5 устава НАТО.

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«Для этого эти процессы [создание коалиции желающих] происходят. И очень хорошо, что они начались. И хорошо, что такое лидерство Великобритании и Франции. Я думаю, что важно было бы здесь подключить Польшу», — отметил Андрей Дещица.

Украинский дипломат подчеркнул, что лидеры европейских стран поняли, что Соединенные Штаты не готовы отдавать жизнь за Европу, и они должны рассчитывать только на себя.

«Очевидно, не может быть так, что каждая страна будет думать и заботиться только о себе. Тогда Россия точно каждую отдельно съест. Поэтому нужно создать коалицию», — отметил он.

По мнению Андрея Дещицы, в коалицию должны войти именно те страны, которые желают, то есть готовы противостоять российской агрессии.

«Это могут быть страны, являющиеся членами НАТО, это могут быть страны, являющиеся членами Европейского Союза, может не все, но те, которые проявляют волонтерство и желание», — пояснил он.

При этом, считает украинский дипломат, такая коалиция будет крепче и эффективнее, чем просто НАТО, поскольку их будут обязывать не юридические моменты, а желание быть объединенными.

Андрей Дещица сравнил ситуацию с созданием коалиции желающих в Европе с тем движением добровольцев и волонтеров, которое появилось в первые дни после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

«Это движение волонтерское было просто неоценено и настолько мощно, что этого не могла предсказать Россия… Те страны, которые являются членами НАТО, может не все готовы воевать, но те, которые из них готовы воевать, они будут более эффективны. Хорошо, что такой процесс начался и надеюсь, что он как-то институционализируется», — подытожил он.

Напомним, в четверг, 27 марта, в Париже прошел третий саммит «коалиции желающих» — нового формата в поддержку Украины, созданного Британией и Францией.