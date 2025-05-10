"Коалиция желающих" планирует усиление ВСУ и возможное участие европейских контингентов — Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об усилении украинской армии и о европейских войсках для Украины.

Об этом Стармер сказал на пресс-конференции после встречи лидеров «Коалиции желающих» в Киеве.

«Я действительно рад, что Соединенное Королевство и Франция возглавляют эту работу в рамках Коалиции желающих. Это проект с двумя целями. Первая вещь — это политическое. Коалиция желающих сейчас — это набор мыслящих стран, которые сегодня показали свое единство по поводу этого вопроса прекращения огня. То есть, что касается политического импульса, лидерство — это полное единство сегодня, очевидно, с Соединенными Штатами тоже. Вместе с тем, осуществлялось военное планирование, которое осуществлялось военными из разных стран», — отметил он.

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Стармер напомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что военное планирование состояло из ряда аспектов.

«Первое — это наращивание украинских возможностей и украинской армии дальше. Украина имеет очень большую армию, которая была построена последние три года. Конечно, нам нужно расширять ее способности и усиливать дальше, но, что касается контингентов на море, в воздухе и на суше, конечно, есть определенная вариативность здесь, потому что мы еще не в прекращении огня, но поэтому мы также думаем о том, какой будет мандат, в зависимости от возможностей, которые будут нужны. Еще несколько важных вещей.

Первое — это то, что нам нужно сначала прийти к прекращению огня. Это жизненно необходимо. И вот почему происходящее сейчас настолько важно, потому что, наверное, это самый целостный шаг к прекращению огня, который у нас был за три долгих года, более трех лет с начала этого ужасного конфликта.

И второе — это напомнить нам, почему мы начали работу коалиции желающих, и это потому, что мы знаем, что пока, если не будет контингентов, которые будут поддерживать соглашение, Путин с большой вероятностью нарушит его. Были соглашения в прошлом, которые он не уважал, и Украина нуждается не только в мире, но в длительном мире», — резюмировал он.

Напомним, Украина готова на полное прекращение огня на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Согласованную позицию стран ЕС и Украины успели обсудить с президентом США Дональдом Трампом.