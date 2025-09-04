- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 504
- Время на прочтение
- 1 мин
"Коалиция желающих" позвонила Трампу: Макрон сообщил подробности разговора
После разговора с Трампом президент Франции заявил о поддержке со стороны США в предоставлении гарантий безопасности Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже по итогам встречи «Коалиции желающих» в четверг, 4 сентября, сообщил подробности о разговоре европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, результаты этого разговора «просты»: американская поддержка гарантий безопасности для Украины будет обобщена в ближайшие дни.
Об этом Макрон рассказал в ответ на вопросы журналистов.
Французский лидер подчеркнул, что США были вовлечены на всех этапах этого процесса, как в гражданском, так и военном аспекте.
«Результаты этого звонка просты. В последующие дни мы подведем итоги американской поддержки этих гарантий безопасности. Как я сказал, США были вовлечены на всех этапах этого процесса. Идет ли речь о гражданском вовлечении, или о военных, которые приобщались к работе в последующие дни. Мы это еще однозначно определим», – сказал президент Франции.
Он добавил, что к гарантиям безопасности для Украины планируют присоединиться Канада, партнеры из Азии, а также другие европейские государства.
Макрон назвал эти гарантии безопасности «конкретными и действенными», но подчеркнул, что это не будет «коллективный акт», а скорее индивидуальные обязательства от каждой страны, которая желает их предоставить.
Напомним, Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины готовы. По его словам, 26 стран выразили готовность направить войска в Украину.