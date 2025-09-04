"Коалиция желающих" позвонила Трампу: Макрон сообщил подробности разговора

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже по итогам встречи «Коалиции желающих» в четверг, 4 сентября, сообщил подробности о разговоре европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, результаты этого разговора «просты»: американская поддержка гарантий безопасности для Украины будет обобщена в ближайшие дни.

Об этом Макрон рассказал в ответ на вопросы журналистов.

Французский лидер подчеркнул, что США были вовлечены на всех этапах этого процесса, как в гражданском, так и военном аспекте.

«Результаты этого звонка просты. В последующие дни мы подведем итоги американской поддержки этих гарантий безопасности. Как я сказал, США были вовлечены на всех этапах этого процесса. Идет ли речь о гражданском вовлечении, или о военных, которые приобщались к работе в последующие дни. Мы это еще однозначно определим», – сказал президент Франции.

Он добавил, что к гарантиям безопасности для Украины планируют присоединиться Канада, партнеры из Азии, а также другие европейские государства.

Макрон назвал эти гарантии безопасности «конкретными и действенными», но подчеркнул, что это не будет «коллективный акт», а скорее индивидуальные обязательства от каждой страны, которая желает их предоставить.

Напомним, Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины готовы. По его словам, 26 стран выразили готовность направить войска в Украину.