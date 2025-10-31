- Дата публикации
"Коалиция желающих" проведет закрытую встречу в Мадриде: СМИ назвали ожидания
В саммите «коалиция желающих» примут участие представители 35 стран, которым строго запрещено публиковать любую информацию о ходе обсуждений.
В Мадриде 4 ноября состоится закрытая встреча представителей 35 стран, входящих в «коалицию желающих», главной целью которой является определение дальнейших шагов в оказании помощи Украине.
Как сообщает испанское издание EL MUNDO.
Мероприятие организует Министерство иностранных дел Испании, его цель — определить дальнейшие шаги международного сообщества в оказании помощи Украине.
Саммит начнется в 9:00 и продлится до 15:30, включая два блока обсуждений. Мероприятие будет проходить в условиях строгой секретности: участникам запрещено пользоваться мобильными телефонами и публиковать любую информацию о встрече в социальных сетях.
В течение первой сессии ее участники планируют рассмотреть:
вопрос расширения поддержки Украины,
возможные механизмы финансирования украинских военных и оборонных потребностей государства,
координацию международных инициатив,
усиление санкционного давления на Россию.
Организаторы ожидают, что по результатам саммита страны-участницы смогут согласовать общие подходы и определить приоритетные направления помощи Украине.
Напомним, ранее издание Bloomberg, информировало, что страны Европы вместе с Украиной готовят план из 12-ти пунктов для завершения войны. В частности, предложение предусматривает прекращение боевых действий на текущих линиях фронта.
В интервью Axios, которое вышло 27 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев совместно с «коалицией решительных» будут работать над планом прекращения огня в течение следующих 7-10 дней. При этом глава государства сказал, что президент России Владимир Путин вряд ли примет этот план.
Европейская служба «Радио Свобода» опубликовала черновик закрытого 12-пунктового плана по прекращению войны в Украине, над которым работала «коалиция желающих». План состоит из двух этапов: первый — прекращение огня и перемирие; второй — мирные переговоры и восстановление.