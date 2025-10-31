"Коалиция желающих" проведет закрытую встречу в Мадриде: СМИ назвали ожидания

Президент Украины Владимир Зеленский с лидерами государств-членов «коалиции желающих» / © Владимир Зеленский

В Мадриде 4 ноября состоится закрытая встреча представителей 35 стран, входящих в «коалицию желающих», главной целью которой является определение дальнейших шагов в оказании помощи Украине.

Как сообщает испанское издание EL MUNDO.

Мероприятие организует Министерство иностранных дел Испании, его цель — определить дальнейшие шаги международного сообщества в оказании помощи Украине.

Саммит начнется в 9:00 и продлится до 15:30, включая два блока обсуждений. Мероприятие будет проходить в условиях строгой секретности: участникам запрещено пользоваться мобильными телефонами и публиковать любую информацию о встрече в социальных сетях.

В течение первой сессии ее участники планируют рассмотреть:

вопрос расширения поддержки Украины,

возможные механизмы финансирования украинских военных и оборонных потребностей государства,

координацию международных инициатив,

усиление санкционного давления на Россию.

Организаторы ожидают, что по результатам саммита страны-участницы смогут согласовать общие подходы и определить приоритетные направления помощи Украине.

Напомним, ранее издание Bloomberg, информировало, что страны Европы вместе с Украиной готовят план из 12-ти пунктов для завершения войны. В частности, предложение предусматривает прекращение боевых действий на текущих линиях фронта.

В интервью Axios, которое вышло 27 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев совместно с «коалицией решительных» будут работать над планом прекращения огня в течение следующих 7-10 дней. При этом глава государства сказал, что президент России Владимир Путин вряд ли примет этот план.

Европейская служба «Радио Свобода» опубликовала черновик закрытого 12-пунктового плана по прекращению войны в Украине, над которым работала «коалиция желающих». План состоит из двух этапов: первый — прекращение огня и перемирие; второй — мирные переговоры и восстановление.