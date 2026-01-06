"Коалиция желающих" согласовала почти все документы о прекращении огня: подробности

«Коалиция желающих» / Архивное фото / © Associated Press

Европа крепко держится за Соединенные Штаты, стараясь не допустить раскола в вопросах поддержки Киева. Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии и Венесуэлы, в Париже царит «стратегическая тишина» по этим темам — все усилия сосредоточены исключительно на Украине.

О подробностях переговоров пишет Politico.

Что в документах

По словам чиновника ЕС, участники саммита «приближаются к согласию» по пакету из шести или семи различных документов.

Они охватывают:

Мирный план по 20 пунктам, разработанный совместно ЕС и США.

Документ о гарантиях безопасности .

План экономического процветания .

Хотя финальные подписи сегодня вряд ли будут поставлены (ведь все это должна согласовать и Россия), лидеры ЕС могут выпустить совместное заявление по обязательствам безопасности.

Пять столпов мира

Согласно данным из Елисейского дворца, коалиция пытается найти общий язык по пяти конкретным пунктам:

Мониторинг: Как именно будет контролироваться прекращение огня. Поддержка ВСУ: Продолжение военной помощи. "Силы перестрахования" (Reassurance force): Размещение многонационального контингента в Украине после войны. Обязательство реакции: Четкий алгоритм действий союзников, если Москва нарушит перемирие. Долгосрочная оборона: Соглашения о сотрудничестве с Украиной на годы вперед.

Кто за столом

У встречи есть беспрецедентный уровень представительства. Кроме Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, присутствуют канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте.

Соединенные Штаты представлены спецпосланником Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Их участие критически важно, ведь, как отметил один из французских чиновников: «Мы стремились приблизить американцев к нам, никогда не соглашаясь с тем, что США покинут Украину» .

Кроме того, Брюссель финализовал соглашение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро кредита , первые выплаты по которому ожидаются не позднее второго квартала 2026 года.

Напомним, «Коалиция желающих» готовится согласовать прекращение огня в Украине . США возглавят мониторинг соблюдения условий перемирия.