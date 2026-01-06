- Дата публикации
"Коалиция желающих" согласовала почти все документы о прекращении огня: подробности
Около 40 мировых лидеров и топ-чиновников ЕС собрались в Париже для финализации условий завершения войны в Украине. По данным инсайдеров, стороны приблизились к согласованию пакета из нескольких ключевых документов, определяющих формат прекращения огня и послевоенные гарантии безопасности.
Европа крепко держится за Соединенные Штаты, стараясь не допустить раскола в вопросах поддержки Киева. Несмотря на громкие заявления президента США Дональда Трампа по поводу Гренландии и Венесуэлы, в Париже царит «стратегическая тишина» по этим темам — все усилия сосредоточены исключительно на Украине.
О подробностях переговоров пишет Politico.
Что в документах
По словам чиновника ЕС, участники саммита «приближаются к согласию» по пакету из шести или семи различных документов.
Они охватывают:
Мирный план по 20 пунктам, разработанный совместно ЕС и США.
Документ о гарантиях безопасности .
План экономического процветания .
Хотя финальные подписи сегодня вряд ли будут поставлены (ведь все это должна согласовать и Россия), лидеры ЕС могут выпустить совместное заявление по обязательствам безопасности.
Пять столпов мира
Согласно данным из Елисейского дворца, коалиция пытается найти общий язык по пяти конкретным пунктам:
Мониторинг: Как именно будет контролироваться прекращение огня.
Поддержка ВСУ: Продолжение военной помощи.
"Силы перестрахования" (Reassurance force): Размещение многонационального контингента в Украине после войны.
Обязательство реакции: Четкий алгоритм действий союзников, если Москва нарушит перемирие.
Долгосрочная оборона: Соглашения о сотрудничестве с Украиной на годы вперед.
Кто за столом
У встречи есть беспрецедентный уровень представительства. Кроме Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, присутствуют канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте.
Соединенные Штаты представлены спецпосланником Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Их участие критически важно, ведь, как отметил один из французских чиновников: «Мы стремились приблизить американцев к нам, никогда не соглашаясь с тем, что США покинут Украину» .
Кроме того, Брюссель финализовал соглашение о предоставлении Украине 90 миллиардов евро кредита , первые выплаты по которому ожидаются не позднее второго квартала 2026 года.
Напомним, «Коалиция желающих» готовится согласовать прекращение огня в Украине . США возглавят мониторинг соблюдения условий перемирия.