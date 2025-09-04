«Коалиция желающих» становится решительной только после согласия США: дипломат прокомментировал заявления Макрона

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый / © Голос Америки

Реклама

Внутри «коалиции решительных» существуют разногласия. Пока участники нашли только «базовую платформу», которая позволяет разным странам присоединиться, но не демонстрирует достаточной смелости или решительности для реальных действий.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый прокомментировал встречу европейских лидеров в Париже в эфире Свобода Live.

Он высказал ироническое мнение, что «желающие становятся решительными только после того, как США соглашаются включиться».

Реклама

Чалый отметил, что основная проблема заключается в разном подходе к ситуации: в то время как Россия, Китай и Северная Корея продолжают вести войну, «коалиция рассматривает, как будет устанавливаться мир».

«В этом большая ошибка. Сейчас еще факторы не созрели для того, чтобы устанавливать мир», — считает Чалый.

Он также добавил, что нынешние договоренности о «гарантиях безопасности» не настоящие, поскольку они не предусматривают полной ответственности за защиту Украины в случае новой агрессии.

Напомним, 4 сентября стало известно, что 26 европейских стран обязались направить свои войска в Украину после войны для гарантий безопасности.

Реклама

Об этом сообщил президент Франции. Эмманюэль Макрон отметил, что они не будут воевать с Россией, а будут предотвращать новую агрессию.