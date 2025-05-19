"Коалиция желающих" медлит: бывший генсек НАТО предупредил о рисках безопасности для Европы

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен / © Associated Press

Реклама

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что подготовка к развертыванию европейских сил в Украине после возможного прекращения огня или заключения мирного соглашения идет слишком медленно.

В комментарии "Радио Свобода" он подчеркнул, что европейская архитектура безопасности находится на критическом этапе.

"Я не хочу, чтобы коалиция желающих превратилась в коалицию ожидающих", — сказал он в интервью "Радио Свобода", комментируя инициативу премьер-министра Великобритании Кира Стармера, объявленную в марте в Лондоне.

Реклама

Несмотря на многочисленные встречи, ключевые параметры инициативы — мандат, правила привлечения и страны-участницы — до сих пор не определены публично.

"В Европе мы часто тратим слишком много времени на обсуждение и слишком мало — на действия", — подчеркнул Расмуссен. Он добавил, что полномасштабное вторжение России в Украину и победа Дональда Трампа должны стать "тревожными сигналами", которые будут побуждать Европу к быстрым решениям.

Риск раскола в НАТО

В разговоре Расмуссен также упомянул недавние заявления Трампа, который открыто ставил под сомнение союзнические обязательства перед некоторыми странами НАТО.

"Угрожать Дании военными средствами, чтобы завоевать Гренландию — это бесстыдно", — заявил бывший генсек, комментируя давние слова Трампа о намерениях "приобрести" Гренландию.

Реклама

По его мнению, такие сигналы несут риск ослабления единства внутри Североатлантического альянса.

Расходы на оборону: до 4% ВВП

Расмуссен также представил инициативу своей организации "Альянс за демократию" — пятилетний план укрепления обороноспособности Европы. Один из его пунктов — повышение оборонных расходов до 4% ВВП к 2028 году.

"Россия тратит на оборону больше, чем остальная Европа вместе. Мы должны удвоить свои инвестиции в эту сферу", — заявил он.

Расмуссен подчеркнул, что Европа больше не может полагаться на старую модель: "дешевая энергия из России, дешевые товары из Китая, дешевая безопасность из США" — она больше не работает в условиях новой геополитической реальности.

Реклама

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что европейские лидеры сейчас не обсуждают вопрос введения миротворческих войск в Украину, потому что все их усилия сосредоточены на том, чтобы достичь безусловного прекращения огня со стороны России.