"Коалиция желающих" вместе с Трампом выдвинула РФ дедлайн для согласия на перемирие

В Киев прибыла «коалиция желающих» / © Associated Press

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Украина готова на полное прекращение огня на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Согласованную позицию стран ЕС и Украины успели обсудить с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

По словам Сибиги, после встречи «коалиции желающих» состоялся разговор участников с президентом США. В результате Украина и союзники подтвердили «готовность к безусловному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море, по меньшей мере, на 30 дней».

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«Если Россия согласится, а эффективный мониторинг будет обеспечен, постоянное перемирие и доверительные меры могут открыть путь к мирным переговорам», — отметил он.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков озвучил новое условие России для прекращения огня в Украине, заявив, что Запад должен прекратить поставки оружия Киеву.

Он также повторил российский нарратив о том, что Украина якобы не готова к немедленным переговорам, отрицая, что диктатор затягивает время.

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в Украине и мирные переговоры.

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