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Когда будет заключено соглашение между Украиной и РФ: Трамп назвал дату
Соглашение между Украиной и РФ может быть заключено уже на этой неделе, заявил Трамп.
Заключение российско-украинского соглашения может состояться уже на этой неделе.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в рамках посвященного Пасхе мероприятии в Белом доме.
«Существует большая вероятность того, что российско-украинское соглашение состоится на этой неделе», — сказал Трамп.
Он не уточнил, о чем именно пойдет речь в этом соглашении — прекращении боевых действий и перемирия или окончании войны в целом.
Напомним, что 20 апреля в соцсети Truth Social президент США опубликовал пост, в котором выражал надежду на достижение соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе.