ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2339
Время на прочтение
1 мин

Когда будет заключено соглашение между Украиной и РФ: Трамп назвал дату

Соглашение между Украиной и РФ может быть заключено уже на этой неделе, заявил Трамп.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Заключение российско-украинского соглашения может состояться уже на этой неделе.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в рамках посвященного Пасхе мероприятии в Белом доме.

«Существует большая вероятность того, что российско-украинское соглашение состоится на этой неделе», — сказал Трамп.

Он не уточнил, о чем именно пойдет речь в этом соглашении — прекращении боевых действий и перемирия или окончании войны в целом.

Напомним, что 20 апреля в соцсети Truth Social президент США опубликовал пост, в котором выражал надежду на достижение соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie