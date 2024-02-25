Когда будут назначены послы в Великобританию и Чехию: Зеленский дал ответ

Владимир Зеленский отметил, что с Чехией – процесс сугубо технический: уже известно, кто будет послом, он будет назначен, есть просто технические вещи.

Послы в страны-стратегические партнеры, в частности, в Великобританию и Чехию будут назначены тогда, когда будут мощные люди на эти должности.

Об этом заявил проезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля.

"Вопрос международной политики – исключительно моя вертикаль… И послы будут назначены тогда, когда будут мощные люди на эти должности. Это точно не уменьшает и не ухудшает моих отношений с премьер-министром Риши Сунаком. И так же у меня мощные отношения с Чехией. С Чехией, честно говоря, здесь процесс сейчас технический: мы знаем, кто будет послом, он будет назначен, есть просто технические вещи", — объяснил Зеленский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Пресс-конференция Президента Зеленского — ОНЛАЙН. 25 февраля 2024 года".

Напомним, 21 июля 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла в Великобритании.

Президент Владимир Зеленский 9 июля 2022 года уволил Евгения Перебийноса с должности посла Украины в Чехии. После возвращения в Украину он стал заместителем главы дипломатии. Сейчас временный поверенный в делах Украины в Чехии – Виталий Усатый.

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