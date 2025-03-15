Когда будут обсуждать вопросы обеспечения безопасности Украины: Рубио ответил

Вопрос по обеспечению безопасности Украины на долгосрочную перспективу можно решать только после возможного выхода Киева и Москвы на договоренности о прекращении огня.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после саммита G7 в Канаде, пишет The Guardian.

Рубио говорит, что следует четко различать прекращение огня и окончательное мирное соглашение. Политик также предостерег от того, чтобы "не ставить все вперед", поскольку первым этапом является временное прекращение боевых действий, чтобы создать простор для переговоров.

По его словам, в окончательных мирных переговорах предстоит обсудить гарантии безопасности Украины. Ведь, подчеркнул Рубио, "каждая страна в мире имеет право на безопасность, защиту, защиту своей территории".

"Разделите два аспекта: прекращение огня, условия для того, чтобы все прекратили друг в друга стрелять, и затем переход за стол переговоров, чтобы окончательно покончить с войной", — подчеркнул американский политик.

Напомним, аналитики Newsweek считают, что президент США Дональд Трамп может давить на диктатора Владимира Путина для достижения перемирия.

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