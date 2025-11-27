Когда будут реальные переговоры о мире: The Economist назвало время и что вынудит Путина к торгам

Президент России Владимир Путин / © ТСН

Похоже, что президент США Дональд Трамп уже отказался от требования, чтобы Украина согласилась на мирное соглашение до декабря. Далее его могут ждать разочарования. Украинские наблюдатели предполагают, что Россия не будет готова к реальным торгам до поздней зимы — именно тогда президенту страны Владимиру Путину придется решать вопрос о возможной новой волне мобилизации, а экономика ощутит серьезные проблемы из-за падения нефтяных доходов и санкций.

Об этом говорится в статье The Economist.

Женевские консультации между Украиной и США устранили самые проблемные положения первоначального 28-пунктового мирного плана, который, по имеющимся признакам, подготовил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф при существенном влиянии Москвы. Обновленный документ из 19 пунктов предусматривает более мягкие ограничения для украинских Вооруженных сил (до 800 тыс. вместо 600 тыс.), исключает возможность амнистии для военных преступников и не содержит упоминаний о передаче США части российских замороженных активов.

В то же время ключевые спорные вопросы отложены для отдельных переговоров президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о территориальных претензиях России, конституционном закреплении отказа Украины от членства в НАТО и формулировке американских гарантий безопасности. Запланированную на 27 ноября встречу в Белом доме перенесли.

Реалистичность мирного процесса: когда ожидать настоящих переговоров

Оценить перспективы мирного процесса пока непросто. Впрочем, нынешние этапы американского давления и торгов вокруг Украины являются самыми существенными из всех предыдущих.

«Это уже не повторение того, что было раньше», — отметил западный дипломат в Киеве.

Приближенные к переговорам участники говорят о «серьезном прогрессе», который в определенной степени сближает украинские и российские позиции.

«Мы приближаемся к моменту, когда придется сказать: да, мы в процессе, или нет, это конец», — пояснил один информированный собеседник.

В то же время, по его прогнозу, Москва пойдет на уступки только на финальном этапе, который, в лучшем случае, продлится еще несколько месяцев. Главный вопрос — когда именно Россия будет готова отступать «и какой на тот момент будет ситуация на фронте».

Создается впечатление, что Трамп уже отказался от идеи заставить Украину подписать соглашение до декабря. Далее, вероятно, его будет ждать фрустрация. Украинские эксперты предполагают, что Кремль не выйдет на реальные переговоры до конца зимы — именно в этот период Путин предстанет перед решением о новой волне мобилизации, а российская экономика почувствует давление от снижения нефтяных доходов и санкций.

Ситуация на фронте

Часть аналитиков оценивает украинское положение на фронте как контролируемое. Россия пока не продемонстрировала способности превратить медленные тактические достижения в значительный прорыв.

«При таких темпах — и при такой цене — Россия не может выиграть стратегически», — сказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Впрочем, несколько ключевых тенденций свидетельствуют об ослаблении украинских позиций. Страна сталкивается с нехваткой военного ресурса. Масштабное производство дронов в РФ начинает приносить результат: удары беспилотников затрудняют украинские логистические операции в глубоком тылу. Новые типы вооружений, такие как реактивные ударные дроны и планерные бомбы, создают угрозу превращения восточных городов, в частности Харькова и Днепра, в непригодные для жизни. Россия может быть слабой в завоевании территорий, но в уничтожении инфраструктуры у нее значительное преимущество.

Что может заставить Путина согласиться на мир?

Учитывая такие перспективы, много украинцев сомневаются, что Путин когда-либо подпишет соглашение, которое позволит Украине сохранить государственность. Для того чтобы вынудить Москву к реальным уступкам, необходимо серьезное американское давление — а его пока не было.

Бывший украинский дипломат считает, что самая эффективная стратегия Киева — продолжать воевать, не теряя поддержки партнеров. Для этого нужны новые финансовые потоки из-за рубежа, и сейчас почти все бремя ложится на Европу. Саммит ЕС в середине декабря, на котором могут принять решение о дальнейшей судьбе замороженных российских активов, становится критическим.

«Путь сузился до минимума. Избежать конфликта с Трампом. Обеспечить поставки оружия, профинансированные Европой. А дальше — ждать, надеясь, что Кремль дойдет до точки, когда признает войну бесперспективной«, — сказал собеседник издания.

Напомним, накануне Трамп заявил, что не устанавливал дедлайнов для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, отметив: «Крайний срок — это когда все закончится». Трамп утверждает, что американские представители достигают прогресса, и РФ якобы согласилась на некоторые уступки (без деталей). Уиткофф на следующей неделе отправится в Москву на встречу с Путиным для обсуждения мирного плана.

К слову, украинский журналист Виталий Портников прогнозирует скорое сворачивание так называемого «мирного плана Трампа», считая, что эта история «рассосется» за несколько дней, повторив судьбу «соглашения о минералах».

По мнению экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, мирные переговоры с Россией не имеют смысла, поскольку Кремль соглашается на договоренности только тогда, когда это выгодно ему. Дипломат заявил, что мир в Украине ускорит не дипломатия, а уничтожение российской экономики, которая находится в критическом состоянии. С Москвой можно говорить исключительно на языке силы.