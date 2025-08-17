- Дата публикации
Когда ЕС примет 19-й пакет санкций против РФ – заявление Урсулы фон дер Ляйен
Евросоюз уже ввел 18 пакетов санкций, сейчас идет работа над 19-м.
Европейский Союз и дальше будет оказывать давление на Россию. Следующий, 19-й пакет санкций, будет принят в начале сентября.
Об этом заявила глава Еврокомии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, ЕС начал вводить санкции против РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Ограничения включали запрет на торговлю и финансовые операции, замораживание активов и запрет на въезд для ключевых российских чиновников.
Отметим, что 18 санкций пакет является одним из самых жестких с начала полномасштабной войны и имеет критическое значение для дальнейшего ограничения возможностей России в ключевых сферах.