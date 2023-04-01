Когда Финляндия вступит в НАТО: в МИДе страны назвали даты на следующей неделе

Финальные шаги по членству Финляндии в НАТО будут предприняты в ближайшие две недели.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что уже в начале следующей недели страна получит официальное приглашение в НАТО.

Об этом сообщает финское издание Yle.

По его словам, процесс начнется с того, что Турция как можно быстрее доставит документ о ратификации в Вашингтон, где он будет храниться в Госдепартаменте США.

"Когда это произойдет, американцы проинформируют генсека НАТО Столтенберга, и он пришлет нам приглашение. Это может произойти в любой день. Если мне необходимо дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике, вторнике. Если эта отправка документов Турцией пойдет по плану, на следующей неделе или через неделю могут быть окончательные шаги в НАТО", — сказал Хаависто.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако полноценному вступлению препятствовали несколько стран Альянса, в частности Турция, которые отказывались ратифицировать соответствующие протоколы. Впоследствии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Следом за ним соответствующее решение приняла и Венгрия.

Теперь, по словам Генсека Альянса Йенса Столтенберга, все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении страны. Он уже поздравил финского президента Саули Нииностио с этим историческим событием.

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