Когда глобальный бизнес ожидает окончания горячей фазы войны — Чалый

Об этом на телемарафоне заявил бывший посол Украины в США, дипломат Валерий Чалый.

"Уже переломный момент в том, что бизнес, который работает глобально, понял, что уже в одну сторону пошел процесс. Они уже Россию не рассматривают стратегически, а Украину начали впервые рассматривать стратегически для себя... Я вам скажу, что эти люди не зайдут туда, где будет меньше триллиона долларов… и восстановление, и инвестиции… То есть это хороший знак… Это значит, они видят… что война, эта горячая фаза… имеет завершение в следующем году… Вот я так читаю их интерес, который сейчас проявился... И у многих уже в планах... лето следующего года, как конец горячей фазы войны, это не конец конфликта России и Украины, но конец горячей фазы... И они уже строят свои планы и бизнес-планы в том числе, на этот период», — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский призвал экспредседателя Белого дома Дональда Трампа публично презентовать свой план действий по окончании войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что экспредставитель Госдепартамента США Курт Волкер пояснил, при каких условиях могут состояться переговоры между Москвой и Киевом.

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