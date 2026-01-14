Когда и чем может закончиться война в Украине: историк дал неутешительный прогноз

ВСУ на фронте / © Getty Images

По историческим меркам росийско -украинская война приобрела затяжной характер, что создает предпосылки для опасных сценариев. Самым критическим вариантом развития событий может стать серьезный прорыв оккупационных войск, способный поколебать как оборону, так и общественные настроения.

Об этом в интервью УП заявил профессор украинской истории в Гарвардском университете Сергей Плохий.

По убеждению историка, эта война окончательно подвела черту под наступившей после «холодной войны» эпохой. Иллюзия «конца истории» и вера в безоговорочную победу либеральной демократии развеялись.

Анализируя текущую геополитическую ситуацию, Плохий обратил внимание на политические процессы в Соединенных Штатах, где у власти остается Дональд Трамп. Однако, по мнению эксперта, предстоящие выборы в Конгресс могут изменить расклад сил.

«Принесет ли 2026 год изменения? С одной стороны, Трамп остается у власти, с другой стороны, могут поменяться власти в Конгрессе после выборов. Надеюсь, что выборы подкорректируют изоляционистскую позицию США. Шансы на это, на мой взгляд, 60 на 40%», — отметил специалист.

Также историк надеется на Европу, ожидая, что процесс «европейской суверенизации» усилится и трансформируется в конкретные политические решения.

Каким может быть худший сценарий

Главным фактором влияния остается ситуация прямо на поле боя. Сергей Плохий очертил самый опасный сценарий для Украины — это масштабный прорыв российской армии.

Такое развитие событий чревато не только утратой позиций на фронте, но и подрывом внутренней устойчивости украинского общества. Именно на дестабилизацию изнутри, по мнению профессора, и делает ставку российский диктатор Владимир Путин.

Плохой констатирует: если рассматривать конфликт как конвенционную войну, то она «явно затянулась».

«Источенность чувствуется не только в Украине, но и в России», — подчеркнул он.

Особое внимание историк обратил на тему возможных переговоров. По его словам, информационный шум вокруг этого вопроса сам по себе не решает судьбу войны, но в комплексе с другими факторами формирует в мире определенные ожидания, так или иначе влияющие на позицию России.

