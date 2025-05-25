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Переговоры Украины и России в Ватикане: появились первые сигналы от Папы Льва XIV
По данным источников, встреча в Ватикане может состояться в течение ближайших 3-4 недель.
Новый глава Католической церкви Папа Лев XIV, сменивший покойного Папу Франциска, готов содействовать мирному урегулированию между Россией и Украиной. Как сообщают инсайдеры, мирные переговоры при посредничестве Ватикана могут начаться уже в течение трех-четырех недель, если обе стороны подтвердят свое участие.
Об этом пишет DW.
После избрания 8 мая Лев XIV неоднократно подчеркивал важность дипломатического диалога, а премьер-министр Италии Джорджия Мелони подтвердила, что Папа “готов предоставить простор для диалога” в рамках Святого Престола. По ее словам, к этому также призвал президент США Дональд Трамп и ряд европейских лидеров.
Ожидается, что сам Папа не будет участвовать в ежедневных переговорах, но Ватикан готов организовать площадку для практического диалога. В последний раз президент России Владимир Путин находился в Ватикане в июне 2019 года.
Ранее мы писали, что Путин категорически против привлечения Ватикана к мирным переговорам. Российская сторона говорит, что их устраивает Турция как площадка для встреч.