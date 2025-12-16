Когда международные силы могут появиться в Украине: Зеленский раскрыл условие

Владимир Зеленский / © Getty Images

Более 30 стран, входящих в так называемую Коалицию желающих, уже понимают свои возможные роли в обеспечении безопасности Украины, однако практическая реализация этого формата возможна только после прекращения огня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обсуждение международных сил для Украины.

По словам Зеленского, страны договорились не обнародовать соответствующий документ публично.

"У нас есть 30 плюс стран в Коалиции желающих. И каждая страна уже больше понимает свою роль, или объем поддержки, и кто готов обеспечить войска в Украине", - отметил президент.

Он подчеркнул, что решение о неразглашении деталей было общим для всех участников коалиции, ведь речь идет о гарантиях безопасности, которые начнут действовать только после прекращения боевых действий.

"Мы между собой согласовали, что этот документ не распространяем, потому что Коалиция желающих решила: она готова обеспечить Украине гарантии безопасности только после прекращения огня. Это было общее решение", – пояснил Зеленский.

Глава государства также обратил внимание, что возможности участия разных стран зависят от их конституционных ограничений и национального законодательства.

"Есть разные статусы в соответствии с собственными конституциями, поэтому страны могут обеспечивать разные вещи", - сказал он.

По словам президента, сейчас работа в рамках этого формата проходит при лидерстве Франции и Великобритании, которые подготовили совместный план поддержки безопасности.

"Они разработали этот общий план, но есть многие страны, которые действительно готовы помочь. Это все о безопасности - на земле, в небе и в море", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что некоторые государства уже заявили о готовности оказывать поддержку именно на суше, а также в воздушном и морском пространстве, однако конкретные форматы станут известны после прекращения огня.

Ранее сообщалось, что США якобы готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО. По информации СМИ, они будут одобрены Конгрессом и будут иметь юридическую силу. Дональд Трамп в Белом доме отметил, что предоставление таких гарантий является ключевым фактором для успешной реализации мирного соглашения.