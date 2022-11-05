"Когда мир объединен, у террористов нет шансов": Зеленский – о продолжении действия "зернового соглашения" и его результатах

На примере экспортной зерновой инициативы Украина показала, что мир способен гарантировать стабильность, несмотря на любые угрозы РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после возобновления работы "зернового соглашения" из украинских портов вышли суда из более чем 800 тысяч тонн агропродукции.

Об этом он сказал в видеообращении 5 ноября.

"На этой неделе удалось обеспечить продолжение работы зернового коридора в Черном море. По итогам семи дней из портов Одессы, Черноморска и Южного вышли 28 судов, которые перевозят более 800 тысяч тонн агропродукции. Направления — Египет, Ливия, Марокко, Алжир, Оман, Турция, Китай и Эфиопия. Причем судно в Эфиопию зафрахтовано Продовольственной программой ООН, на борту – 30 тысяч тонн пшеницы. И это типичный перечень стран, потребляющих большую часть нашего аграрного экспорта", – рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что объединенный мир может не бояться каких-либо угроз России.

"Именно на примере экспортной зерновой инициативы мы показали, что мир способен гарантировать стабильность, несмотря на любые угрозы, которые создает Россия. Мир не поддался российскому шантажу, ключевые субъекты действовали решительно, и как результат — обострение продовольственного кризиса удалось избежать. Это один из наиболее значимых международных результатов всей осенью. Когда мир объединен, у террористов нет шансов", – заявил Зеленский.

Возвращение России к "зерновому соглашению"

В среду, 2 ноября, российское Минобороны объявило о возобновлении своего участия в "зерновом соглашении". Там пояснили, что благодаря ООН и Турции удалось получить гарантии со стороны Украины по поводу неиспользования гуманитарного коридора для ведения боевых действий против РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал это заявление, отметив, что Украина никогда не использовала "зерновой коридор" в военных целях.