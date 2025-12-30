Война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Украина может выйти на подписание мирных соглашений и остановку боевых действий по линии фронта в феврале-марте 2026 года. Такое развитие событий позволит провести президентские выборы в мае того же года.

Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж для «Телеграф».

По словам генерала, ключевым фактором станет активность переговорного процесса в треугольнике Украина — США — Россия. Если стороны смогут оперативно подготовить необходимые документы, реализация плана «демилитаризации» части Донбасса и установление режима тишины станет возможно уже зимой 2026 года.

Реклама

Военный эксперт отмечает, что речь идет о сложном дипломатическом пути. Для полноценного заключения сделки понадобится около 3-4 месяцев напряженной работы.

«Это еще несколько раундов переговоров с США и РФ, подготовка документов и проведение заключительного саммита по подписанию мирного соглашения, а также отработка всех механизмов мониторинга», — пояснил Маломуж.

Выборы и референдум

Экспредседатель разведки прогнозирует, что в случае соблюдения режима перемирия без сбоев политический процесс в Украине может возобновиться весной.

«Уже начиная с мая могут быть проведены более свободные выборы или даже референдум по судьбе подконтрольной части Донбасса», — отметил генерал.

Реклама

Он добавил, что быстрых решений ожидать не стоит, но выход на конкретные договоренности в марте-апреле вполне реалистичен в рамках положительного сценария.

План «Б»: если переговоры провалятся

Малому же также рассмотрел негативный сценарий развития событий. Если Россия продолжит конфронтацию, война будет продолжаться. В таком случае, по словам генерала, Украина и мир должны использовать механизмы глобального давления.

Речь идет об усилении системной помощи со стороны Европы:

Военная и технологическая поддержка.

Экономические вливания.

Разведывательное сотрудничество.

Жесткие экономические санкции.

Цель этого давления — лишить Россию любых альтернатив, как военных, так и экономических, и заставить сесть за стол переговоров на приемлемых условиях.

Реклама

Напомним, по результатам диалога с украинским коллегой Трамп заявил о существенном приближении к завершению войны, оценив финализацию договоренностей в 95%. Американский лидер подтвердил, что провел комплексные консультации с ключевыми союзниками в Европе и беседовал с Путиным.

В то же время Зеленский сообщил, что разработанный мирный план из 20 пунктов утвержден на 90%.