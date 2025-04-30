Когда может быть подписано соглашение между Украиной и США - детали

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп / © ТСН

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Украина и США завершили подготовку соглашения о природных ресурсах и она может біть подписана уже на этой неделе.

Подписание соглашения о природных ресурсах между Украиной и США должно укрепить экономическое сотрудничество и обеспечить дополнительную поддержку Украины со стороны США.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Источник сообщает, что соглашение между Украиной и США готово к подписанию, и оно включает создание совместного фонда для инвестиционных проектов, которое может состояться уже в среду.

Целью соглашения является стимулирование инвестиций в добычу полезных ископаемых, энергетику и связанные технологии в Украине, США подтвердили, что соглашение не противоречит евроинтеграционным стремлениям Украины.

Соглашение также определяет, что только военная помощь, оказанная после подписания соглашения, будет причислена к вкладу США в общий фонд. Денис Шмыгаль отметил, что Вашингтон согласился отказаться от требований включить миллиарды долларов помощи, оказанной после начала войны с Россией.

Соглашение также усиливает стратегическое партнерство между США и Украиной для долгосрочной реконструкции и модернизации Украины после масштабных разрушений, нанесенных полномасштабным вторжением России. Два технических документа, определяющих, как будет работать общий фонд, еще должны быть финализированы.

Это соглашение укрепляет стратегическое партнерство между США и Украиной, способствуя долгосрочной реконструкции и модернизации Украины после масштабных разрушений от российского вторжения. Два технических документа, которые будут определять работу совместного фонда, еще предстоит окончательно согласовать.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время переговоров по поводу полезных ископаемых Украина добилась важных изменений в соглашении с США. Детали уже сообщалось. Речь шла о том, что США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых уже на последней неделе апреля 2025-го после сообщения Киева о получении существенной уступки от администрации американского президента Дональда Трампа — не учитывать предварительную военную помощь в рамках этого соглашения.