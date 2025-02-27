Когда может быть развернута миротворческая миссия в Украине: Стармер назвал условие

В ответ на вопрос, когда будут отправлены миротворцы в Украину, премьер-министр Великобритании отметил, что сначала стороны конфликта должны достичь мирного соглашения.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"У нас было очень продуктивное обсуждение, очевидно. Как сказал президент, сначала соглашение должно быть, договоренность. Но да, наши команды будут говорить о том, как обеспечить, чтобы это соглашение было долгосрочным, и что именно может это обеспечить", – сказал Стармер.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что Соединенное Королевство готово увеличить расходы на оборону до самых больших со времен холодной войны, так как не может быть награды для агрессора, и кремлевского диктатора Владимира Путина необходимо остановить, чтобы "он не возвращался".

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