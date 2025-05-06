Ядерная Третья мировая война

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В преддверии 80-й годовщины Дня Победы опросы выявили тревожную тенденцию: большинство жителей США и Западной Европы считают, что третья мировая война с Россией возможна уже через 5–10 лет — и она будет ядерной.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Когда будет Третья мировая война

От 41% до 55% европейцев в Великобритании, Франции, Германии, Италии и Испании, а также 45% американцев прогнозируют глобальный конфликт в ближайшие годы. Около 68-76% ожидают применения ядерного оружия, а каждый третий считает, что война уничтожит большинство человечества.

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Значительная часть респондентов (57-73%) убеждена, что Третья мировая война приведет к большим человеческим потерям, чем Вторая мировая, а значительный процент (25-44%) не исключает гибели большинства населения планеты.

Интересно, что несмотря на ожидания собственной страны быть втянутой в войну (66-89%), лишь меньшинство европейцев (16-44%) верит в способность их вооруженных сил их защитить. Зато 71% американцев выразили доверие своим военным.

Главным источником угрозы миру подавляющее большинство опрошенных называет Россию: от 72% до 82% западных европейцев и 69% американцев указали именно на напряженность в отношениях с Москвой. Второй по вероятности причиной конфликта респонденты считают исламский терроризм.

Однако опрос выявил и другую тревожную тенденцию: значительная часть европейцев, особенно в Испании (58%), Германии (55%) и Франции (53%), рассматривает напряженность в отношениях с Соединенными Штатами как серьезную или умеренную угрозу миру на континенте.

Знание о Второй мировой войне в Европе

Респонденты из Франции (72%), Германии (70%) и Великобритании (66%) заявили, что хорошо осведомлены о Второй мировой войне. Испанцы оказались наименее информированными — всего 40%. Образование играет ключевую роль: во Франции 77% опрошенных отметили, что в школе им подробно преподавали события войны, в Германии — 60%, в Британии — 48%, а в Испании только 34%.

Несмотря на разные уровни осведомленности, большинство жителей Западной Европы и США (от 82% до 90%) соглашаются, что война должна обязательно изучаться в школах, ведь ее последствия остаются актуальными.

Тревожным является то, что значительная часть респондентов — от 31% до 52% — считает возможными преступления, подобные нацистским, в своих странах. Еще больше — до 60% — считают это возможным в США или других западноевропейских странах.

Относительно победы над нацизмом, большинство (до 52%) считает, что больше всего сделали США, в то время как роль СССР признали значительно меньше (до 28%). В самой Британии 41% респондентов назвали решающим именно ее участие.

Немцы (46%) считают, что их страна хорошо справилась с осмыслением военного прошлого, однако почти столько же (47%) жалуются, что это осознание мешает эффективно действовать сегодня.

Послевоенную стабильность большинство опрошенных связывает с НАТО (до 66%) и ООН (до 60%). А Евросоюз, основанный как проект мира, получил положительную оценку от 45% до 56% респондентов.

Напомним, Трамп заявил, что Россия «хочет мира» с Украиной и назвал неожиданный аргумент.