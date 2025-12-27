- Дата публикации
Когда может закончиться война и какое главное препятствие для этого: версия Буданова
По словам Буданова, территориальный вопрос остается ключевым барьером для прекращения войны.
Территориальный вопрос является основным «камнем преткновения» в переговорах о прекращении войны в Украине.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью «Суспільному».
Также Буданов прокомментировал свое недавнее заявление, что в феврале 2026 будет окно для достижения мирного соглашения.
«Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-то добиться. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Я просто вам в качестве вывода уже даю», — отметил руководитель ГУР.
