ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

Когда может закончиться война и какое главное препятствие для этого: версия Буданова

По словам Буданова, территориальный вопрос остается ключевым барьером для прекращения войны.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Февраль 2026 – шанс для мира? Новый прогноз Буданова

Февраль 2026 — шанс для мира? Новый прогноз Буданова / © Associated Press

Территориальный вопрос является основным «камнем преткновения» в переговорах о прекращении войны в Украине.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью «Суспільному».

Также Буданов прокомментировал свое недавнее заявление, что в феврале 2026 будет окно для достижения мирного соглашения.

«Расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-то добиться. Это связано и с военной активностью, и с отопительным сезоном, и так далее. Очень много всего. Я просто вам в качестве вывода уже даю», — отметил руководитель ГУР.

Ранее Кирилл Буданов объяснил, почему в РФ очереди в военкоматы, а у нас скандалы с ТЦК.

Дата публикации
Количество просмотров
201
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie