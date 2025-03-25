Когда начнет действовать частичное перемирие: Зеленский об итогах переговоров США и РФ

Достигнутые договоренности должны вступить в силу после того, как США сделают официальное заявление о результатах встречи с россиянами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам раунда переговоров между США и Украиной, а также между США и РФ в Саудовской Аравии.

"Министр обороны [Рустем Умеров – ред.] спросил американскую сторону, когда это может вступить в действие. Они считают, что после того, как американская сторона официально выходит со стейтментом, может быть начало уже имплементированных в этом документе решений. Здесь веры россиянам нет, но я считаю, что мы будем конструктивными. И если это так, и сейчас мне это подтвердит еще министр обороны по телефону, то мы будем делать свою работу по имплементации договоренностей", – сказал президент.

Напомним, по словам аналитика по вопросам безопасности Майкла Кларка, Россию полностью устраивает затягивание переговоров с США, поэтому она не пойдет ни на какие существенные уступки. Пока есть только один способ достичь реальных договоренностей, и зависит он от воли Трампа.

Читайте также: