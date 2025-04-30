Когда начнутся мирные переговоры с Россией: Сибига назвал единственное условие

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

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Украина подтвердила свою готовность к мирным переговорам в любом формате. Обсуждение мирного соглашения может начаться, как только Россия согласится на прекращение огня не менее чем на 30 суток.

Об этом написал глава МИД Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

«Как только мы увидим, что Россия действительно готова к тяжелому пути к миру, а не просто к мирному популизму или краткосрочному пропагандистскому прекращению огня для парада 9 мая», — отметил Сибига.

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Он добавил, что у Кремля есть возможность показать всему миру свою реальную готовность к мирным переговорам. Для этого необходимо согласиться на длительное прекращение огня.

«Если Россия готова к прекращению огня на 60 или 90 дней, мы тоже. Россия должна прекратить говорить о своей готовности к миру и начать действовать… Когда оружие умолкнет, могут начаться переговоры — в любом формате, который принесет мир», — подчеркнул глава МИД.

Напомним, в Кремле снова заявили, что Россия готова к «прямым переговорам» с Украиной. Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование должно быть достигнуто с Украиной, а не с США.