Валерий Чалый / © Голос Америки

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Реальные переговоры о завершении войны в Украине могут начаться только в 2028 году, а к весне 2027-го никаких предпосылок для этого не будет.

Такой прогноз в эфире телеканала «Эспрессо» озвучил председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

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По словам дипломата, пока не хватает факторов, которые позволили бы Киеву отстоять собственные интересы за столом переговоров. Поэтому главная задача для страны сейчас — выстоять.

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«В принципе, постепенно даже в сложных ситуациях мы приспосабливаемся. Нам нужно выстоять дальше. Я уверен, что сейчас, к сожалению, мы не сможем так нажать, чтобы наш интерес был учтен. Люди не любят говорить о датах, тем более которые будут далеко, но, ну, такие реалии. 2028 год — это будет год реальных переговоров. К сожалению, не сейчас», — отметил Чалый.

Отдельно Валерий Чалый прокомментировал позицию Китая. Он напомнил слова Си Цзиньпина относительно территориальной целостности и добавил: несмотря на то, что Пекин сейчас больше поддерживает Россию, принцип нерушимости границ в Европе нужно четко зафиксировать.

По словам дипломата, все европейские границы давно согласованы и изменять их нельзя. Если же кто-то подвергает сомнению границы Украины, это вызывает много вопросов. Чалый подчеркнул, что великие государства не смогут спокойно жить как раньше, переведя решение этой проблемы только на саму Украину.

Переговоры Украины с РФ — последние новости

Напомним, Россия согласилась присоединиться к многосторонним мирным переговорам с участием европейских стран, а президент США Дональд Трамп не планирует навязывать Украине одностороннее соглашение.

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Спецпосланник США Джаред Кушнер заявил, что Россия якобы готова рассматривать гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО.

В свою очередь Владимир Зеленский прокомментировал заявление Кушнера по поводу 5 статьи НАТО для Украины и заявил, что не уверен, что у них «одинаковое понимание».

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