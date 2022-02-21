"Когда появится объективная необходимость": Беларусь назвала условие для вывода войск России из страны

"Когда появится объективная необходимость": Беларусь назвала условие для вывода войск России из страны

По словам Гулевича, президенты двух стран Лукашенко и Путин решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства.

Российские военные подразделения, прибывшие на учения, вернутся в пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится "объективная необходимость".

Об этом заявил начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич, сообщает " БелТА ".

"Подразделения Вооруженных сил России вернутся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это чисто наше внутреннее дело", — заявил он.

По словам Гулевича, президенты двух стран Лукашенко и Путин решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе".

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