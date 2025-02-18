В Кремле считают, что рано давать хоть какие-то оценки относительно встречи представителей РФ и США в Саудовской Аравии. Впрочем, Москва якобы надеется на новую администрацию Белого дома.

Об этом заявил спикер диктатора страны-агрессора Дмитрий Песков.

По его словам, пока понимания о встрече Путина и Трампа пока нет. Впрочем, считает Песков, он может появиться по итогам встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде.

Спикер "фюрера" нагло заявил, мол, Москва "ориентирована на мирное разрешение конфликта в Украине, в отличие от Европы и прошлой администрации США".

Напомним, также в Кремле заявили, что "фюрер" Владимир Путин готов к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским. Впрочем, в традиционной для себя манере спикер Кремля Дмитрий Песков вспомнил о якобы "нелегитимности" лидера украинцев.

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