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Когда проведут переговоры между Украиной и США в очном режиме: в ОП ответили
В Офисе президента рассказали о том, как ведутся контакты с американской стороной
Переговоры между Украиной и Соединенными Штатами об установлении мира в очном режиме будут проведены тогда, когда будут разработаны документы, которые смогут согласовать стороны.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило, передает «Интерфакс-Украина».
«Переговоры в очном режиме проходят тогда, когда для этого есть основания, то есть наработанные документы, которые можно будет обсуждать для того, чтобы их потом реализовать», — говорит Брусило.
По его словам, непосредственные контакты с американской стороной практически ежедневно проходят на уровне руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
«И как только будет разработан документ, который стороны смогут согласовать, и опять же представить на рассмотрение российской стороне для того, чтобы она в конце концов рассмотрела и серьезно отнеслась к инициативе полного прекращения огня, сразу такие переговоры будут проведены», — сказал замглавы ОП.
Он уточнил, что работа ведется в телефонном и видеоконференционном режимах.
Ранее президент Владимир Зеленский обвинил представителя Трампа Стива Уиткоффа в обсуждениях «вне своей компетенции».