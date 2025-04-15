Когда проведут переговоры между Украиной и США в очном режиме: в ОП ответили

ОП о переговорах о прекращении огня / © УНИАН

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Переговоры между Украиной и Соединенными Штатами об установлении мира в очном режиме будут проведены тогда, когда будут разработаны документы, которые смогут согласовать стороны.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило, передает «Интерфакс-Украина».

«Переговоры в очном режиме проходят тогда, когда для этого есть основания, то есть наработанные документы, которые можно будет обсуждать для того, чтобы их потом реализовать», — говорит Брусило.

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По его словам, непосредственные контакты с американской стороной практически ежедневно проходят на уровне руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

«И как только будет разработан документ, который стороны смогут согласовать, и опять же представить на рассмотрение российской стороне для того, чтобы она в конце концов рассмотрела и серьезно отнеслась к инициативе полного прекращения огня, сразу такие переговоры будут проведены», — сказал замглавы ОП.

Он уточнил, что работа ведется в телефонном и видеоконференционном режимах.

Ранее президент Владимир Зеленский обвинил представителя Трампа Стива Уиткоффа в обсуждениях «вне своей компетенции».