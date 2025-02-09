Когда Путин будет готов к переговорам: генерал США указал на важный нюанс

Президент РФ Владимир Путин не будет показывать свою готовность к переговорам до последнего, чтобы дожать Украину.

Как сказал в интервью "Суспільне" генерал армии США в отставке, бывший командующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк.

"Дональд Трамп желает положить конец конфликту, продемонстрировать силу и дипломатические способности. Он не хочет, чтобы Украина потерпела поражение, которое поставило бы под угрозу свободу и существование вашей страны. Но с другой стороны, он не хочет затягивать войну. У него есть идея, что он может добиться мира от Путина и США. Также он хочет, чтобы Европа делала больше для помощи Украине. А США – наоборот, меньше", — считает он.

Кларк также отметил, что это вызов для генерала Кита Келлога. Он будет пытаться наработать соглашение, которое было бы приемлемым для Украины и США, и с которым согласился бы Путин.

"США стремились к миру любой ценой в Афганистане — и мы видели, что из этого вышло. Если пойдем по тому же пути в Украине, тогда Трамп уже потерпел поражение. Его так и будут воспринимать. Поражение Украины также может повлечь конфликты в других уголках мира", — добавил он.

Ранее аналитики сообщили, что Путин стремится не к переговорам, а к уничтожению Украины. Больше об этом читайте в новости.

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