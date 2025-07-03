Когда Путин может выйти из войны против Украины — СМИ назвали год

Владимир Путин / © Getty Images

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Несмотря на миллион потерь и экономическое давление, Кремль не видит причин завершать войну против Украины. Аналитики прогнозируют переломный момент в 2026 году, когда иссякнут советские запасы оружия и экономика РФ ощутит настоящий удар.

Об этом пишет DERSTANDARD.

«Путин не отказывается от идеи „объединения“ Украины с Россией и продолжает войну благодаря поддержке Китая, Ирана и КНДР. Возможен сценарий — временное перемирие в 2026 году, чтобы переждать администрацию Трампа и политически повлиять на Украину», — считают журналисты.

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Несмотря на санкции, военный бюджет Кремля все еще наполнен деньгами благодаря прибылям от продажи энергоносителей в прошлом году, а также адаптивности российских экспортеров, которые нашли новых клиентов и рассчитывают преимущественно в юанях.

Путин делает ставку на то, что российская человеческая сила, которую потенциально можно мобилизовать, в 3-4 раза больше украинской, и единственная неотложная задача — иметь возможность задействовать этот ресурс, если вздумается, мобилизовать гораздо больше мужчин, вооружить их, научить и отправить воевать.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, полковник Павел Палиса во время визита украинской делегации в Вашингтон заявил, что Путин стремится в 2026 году оккупировать всю украинскую территорию к востоку от Днепра и закрыть для Украины выход в Черный мор.

«Данные украинской военной разведки свидетельствуют о том, что Москва стремится расширить свое влияние на востоке Украины. Это включает захват всей Донецкой и Луганской областей осенью, а затем создание буферной зоны вдоль северной границы с Россией до конца года», — сказал он американскому изданию Politico.

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Накануне глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что российская армия активизировалась на фронте. Обострение войны в Украине началось и может завершиться только после завершения мирных переговоров с РФ.