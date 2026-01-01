Когда Путин может завершить войну: генерал из США назвал одну причину

Бен Ходжес / © ТСН.ua

Войну в Украине не остановить, когда диктатор Владимир Путин уверен в своей победе. Она прекратится только тогда, когда он уверится, что не сможет победить.

Такое мнение высказал бывший командующий армией США в Европе, военный эксперт Бен Годжес изданию BILD.

По словам генерала, усилия президента США Дональда Трампа принудить Украину и РФ к миру «обречены на провал»:

«Так как он (Трамп — Ред.) никогда не интересовался причинами конфликта. Ни разу он не возложил на Путина ответственность за начало войны. Вместо этого он оказывал давление исключительно на украинскую сторону и полностью принял российский нарратив о том, что российская победа неизбежна», — заметил Ходжес.

Вместо этого тезис о неизбежной победе Кремля генерал называет ошибочным и объясняет почему. Он напомнил, что РФ развязала войну против Украины еще в 2014 году. Через 11 лет Россия контролирует только 20 процентов Украины, а у российской экономики есть серьезные проблемы. Поэтому Украина не обязана согласовываться с американскими требованиями, считает Ходжес.

«У Трампа сейчас больше нет никаких рычагов давления на Украину, потому что он перестал поставлять то, что США поставляли раньше — по крайней мере, уже не в таких объемах, которые имели бы значение», — рассуждает эксперт.

Ходжес предполагает, что если будет достигнуто соглашение, при котором боевые действия прекратятся, но Россия продолжит удерживать 20 процентов Украины, вести военную экономику и зарабатывать деньги на экспорте нефти, то Москва убедится, что у Запада нет воли к сопротивлению. Это значительно увеличивает риск для Молдовы и стран Балтии.

По его мнению, решение о завершении войны будет принято исключительно в Москве.

«Война продолжится, пока Путин не осознает, что он не может победить. [Европа должна] очень ясно дать понять, что она сделает все необходимое, чтобы помочь Украине добиться успеха (…) и что она не примет плохой договор», — подытожил генерал.

Ранее Бен Годжес объяснил, почему не верит в мирный план Уиткоффа и Кушнера.