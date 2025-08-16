Когда Путин окончит войну: Кулеба ответил

Дмитрий Кулеба / © скриншот с видео

Реклама

Мир сейчас находится в условиях «тумана дипломатии». А когда сложно установить факты, то и тяжело принимать правильные решения.

Об этом рассказал эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью для «Труха».

«Когда отовсюду льются заявления и комментарии, пытаться следить за каждой новостью бессмысленно. Это дезориентирует, нужно беречь голову от излишнего мусора», — сказал Кулеба.

Реклама

Он подчеркнул, что политические заявления Путина не несут нового: «Он всегда говорил, что готов к прекращению войны только в случае устранения первопричины существования украинского государства. Поэтому пока он не откажется от этой цели, война будет продолжаться».

Кулеба также прокомментировал саммит на Аляске и роль Дональда Трампа: «Путину нужно было остановить движение Трампа по антипутинской спирали. Он развернул Трампа обратно к европейцам и сказал: идите с ними ссорьтесь, а я готов с вами все решать. Вот о чем был саммит».

Эксминистр определил два индикатора, свидетельствующих о реальной возможности прекращения огня: «Первый — количество российских атак на фронте, второй — согласие Путина на встречу с Зеленским, Трампом и европейцами».

Он подчеркнул, что стратегия «удобрения» может сработать с одними, но не с Путиным: «Путин понимает язык силы. Поэтому прекращение огня возможно, а прекращение войны нет, пока он не изменит свою цель. Его цель — существование Украины как государства — осталась неизменной».

Реклама

Кулеба добавил, что действия Зеленского с Трампом и европейцами правильны: «Они строят работу таким образом, чтобы максимально использовать дипломатические рычаги. Но важно не надеяться на скорейшее завершение войны».

Напомним, бывший заместитель главнокомандующего войсками НАТО в Европе, генерал сэр Ричард Ширрефф, заявил, что вступление Украины в Альянс является единственным путем до завершения войны. Он разочарован результатами встречи Трампа и Путина на Аляске и указал, что США имели полное право арестовать Владимира Путина во время его визита.

Генерал подчеркнул, что Путин не сделал ничего для прекращения боевых действий, а гарантией безопасности для Украины само членство в НАТО, которое способно сдержать агрессивные намерения России.