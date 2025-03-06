Когда Путин решил изменить мировой порядок: Залужный назвал поворотную точку

Выступление президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года стало поворотной точкой в пересмотре действующей системы мирового порядка.

Такое мнение высказал экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей речи в Королевском институте международных отношений (Chatham House), полный текст которой опубликовала "Украинская правда".

"Никто не чувствует себя в безопасности, никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной", – напомнил он фразу, сказанную тогдашним и нынешним президентом России.

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Валерий Залужный считает, что Запад совершил огромную ошибку, не обратив внимание на это предостережение Путина, и никоим образом не приспособился к новой эпохе, которая сегодня наступила.

В результате это позволило Путину в 2008 году начать войну в Грузии, в 2014-м – в Украине, а в 2022-м – осуществить полномасштабное вторжение всеми возможными средствами.

"Еще 18 лет назад Путин говорил, вернее предупредил, что однополярная модель, фактически направленная исключительно на обслуживание интересов США и избранного круга государств, не является жизнеспособной. Тогда же он говорил, что Китай, Индия, другие развивающиеся страны в результате трансформации будут становиться едва ли не важнейшими экономиками мира”, — напомнил украинский политик.

Напомним, в этой речи Валерий Залужный также заявил, что Соединенные Штаты Америки разрушают мировой порядок. Это угрожает существованию НАТО.

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