Когда Путин согласится на перемирие: Ходжес назвал условия

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Президент России Владимир Путин согласится на перемирие только тогда, когда США и другие западные страны предоставят Украине все необходимое вооружение. Единственный стимул к перемирию возникнет при условии, если Россия задумается, что не выиграет.

Такое мнение экс-командующий Сухопутных войск США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказал в интервью «24 Каналу».

Ходжес ответил на вопрос о том, насколько близко Путин к тому, чтобы согласиться на какое-то перемирие на нынешнем этапе войны.

«Пока Путин считает, что Запад может сдаться или окажется недостаточно сильным, чтобы противостоять ему, до тех пор вероятность этого равна нулю. У него нет стимула прекращать все это», — высказался генерал-лейтенант в отставке.

Он добавил, что единственный стимул для прекращения огня у Путина возник бы, если бы США заявили, что передадут Украине все необходимое. Тогда Вашингтон использовал бы свои рычаги влияния, но, по мнению Ходжеса, этого не произойдет.

«Или если бы Великобритания и другие европейские страны сказали бы, что они заинтересованы в том, чтобы Россия была остановлена, и передали бы Украине все, что нужно. Включая экономическую помощь, санкции и замороженные российские активы», — добавил американский генерал-лейтенант.

«Только тогда Путин начал бы задумываться, что он не выиграет», — акцентировал он.

Ходжес также назвал важной частью давления на Россию удары по ее нефтегазовой отрасли. По его оценкам, если Украина и дальше будет продолжать соответствующую работу, то стране-агрессору будет очень трудно продолжать войну в следующем году.

К слову, руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская оценивает вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6-12 месяцев только в 20-30%. Она отмечает, что риски, мотивации сторон и нестабильное доверие значительно уменьшают шансы на справедливое перемирие, несмотря на имеющееся давление к переговорам.