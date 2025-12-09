- Дата публикации
Политика
412
2 мин
Когда Путин согласится на перемирие: Ходжес назвал условия
У Путина нет стимула соглашаться на перемирие, пока он верит, что Запад может сдаться или окажется недостаточно сильным, чтобы противостоять ему.
Президент России Владимир Путин согласится на перемирие только тогда, когда США и другие западные страны предоставят Украине все необходимое вооружение. Единственный стимул к перемирию возникнет при условии, если Россия задумается, что не выиграет.
Такое мнение экс-командующий Сухопутных войск США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказал в интервью «24 Каналу».
Ходжес ответил на вопрос о том, насколько близко Путин к тому, чтобы согласиться на какое-то перемирие на нынешнем этапе войны.
«Пока Путин считает, что Запад может сдаться или окажется недостаточно сильным, чтобы противостоять ему, до тех пор вероятность этого равна нулю. У него нет стимула прекращать все это», — высказался генерал-лейтенант в отставке.
Он добавил, что единственный стимул для прекращения огня у Путина возник бы, если бы США заявили, что передадут Украине все необходимое. Тогда Вашингтон использовал бы свои рычаги влияния, но, по мнению Ходжеса, этого не произойдет.
«Или если бы Великобритания и другие европейские страны сказали бы, что они заинтересованы в том, чтобы Россия была остановлена, и передали бы Украине все, что нужно. Включая экономическую помощь, санкции и замороженные российские активы», — добавил американский генерал-лейтенант.
«Только тогда Путин начал бы задумываться, что он не выиграет», — акцентировал он.
Ходжес также назвал важной частью давления на Россию удары по ее нефтегазовой отрасли. По его оценкам, если Украина и дальше будет продолжать соответствующую работу, то стране-агрессору будет очень трудно продолжать войну в следующем году.
К слову, руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская оценивает вероятность реального, стабильного перемирия в ближайшие 6-12 месяцев только в 20-30%. Она отмечает, что риски, мотивации сторон и нестабильное доверие значительно уменьшают шансы на справедливое перемирие, несмотря на имеющееся давление к переговорам.