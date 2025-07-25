Когда Рада проголосует за новый закон по НАБУ и САП: точная дата

Голосование в Верховной Раде / © УНІАН

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Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал точную дату, когда парламент рассмотрит президентский законопроект №13533, который должен вернуть независимость НАБУ и САП.

Об этом спикер парламента сообщил в Сети.

По данным Стефанчука, заседание Верховной Рады по рассмотрению неотложного президентского законопроекта «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры» состоится 31 июля.

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«При рассмотрении этого законопроекта буду предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание», — акцентировал глава ВР.

Он добавил, что парламент в тот день рассмотрит также другие важные законодательные инициативы.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду свой законопроект №13533 о деятельности НАБУ и САП, который должен вернуть независимость антикоррупционным органам.

В НАБУ и САП поддержали такой шаг Зеленского. Там проинформировали, что этот законопроект имеет целью восстановить все процессуальные полномочия и гарантии независимости антикоррупционных органов. Представители НАБУ и САП принимали непосредственное участие в подготовке текста документа.

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