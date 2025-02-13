Когда речь идет о территориях, Путин попадает в ловушку: Коваленко о реакции РФ на идею обмена

Президент Украины Владимир Зеленский предложил идею обмена Курщины на оккупированные Россией территории Украины, в частности, как категорическим отказом, Россия никак не могла отреагировать, ведь сама завела себя в ловушку.

Об этом " 24 Каналу " рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Когда говорится о территориях, Путин попадает в ловушку – даже теоретический обмен (Курщины – ред) на, например, какую-то из украинских областей невозможен по российской же конституции, ведь это "их территории". Поэтому им остается только говорить, что они этого делать не будут", – сказал Андрей Коваленко.

Он отметил, что сейчас у Украины более сильная позиция на Курщине – украинским военным удалось там закрепиться и наладить логистику.

"Однако любая война извлекает ресурсы. Кто сможет удержаться дольше, тот и станет победителем. Однако россияне смирились, что это затяжная история, ведь Курщина пропала из информационного пространства в России", – сказал Андрей Коваленко.

Он отметил, что для России важны переговоры только с командой Дональда Трампа, без Украины и Европы. Для этого в Москве и заявляют о якобы "нелегитимности" Зеленского и акцентируют именно на переговорах с США. Для них Украина не является субъектом. Именно на это в Кремле делают ставку.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого Трамп после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Впоследствии американский президент выразил мнение, что прекращение огня в Украине возможно "уже не слишком далекое будущее", а встреча с диктатором Путиным могу состояться и в США.

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