Когда РФ будет готова закончить войну: Сибига назвал единственный реальный показатель приближения мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

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Только когда Путин согласится на безусловное длительное прекращение огня, можно будет говорить о реальной готовности России к миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сообщении в социальной сети X.

«Результаты интенсивной дипломатии на этой неделе можно рассматривать с трех углов зрения: украинского, российского и глобального. С украинской точки зрения, мы подтвердили нашу преданность миру и договорились о возвращении 1000 наших людей.

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Он добавил, что с российской точки зрения Путин использовал переговоры в Турции, чтобы усилить внутреннюю пропаганду и «имитировать мирный процесс». Это позволило ему выиграть немного времени и отсрочить внедрение новых западных санкций.

«Он пытается казаться конструктивным и вместе с тем отказывается прекратить войну. Все остальное второстепенно», — подчеркнул глава МИД Украины.

По словам Сибиги, если посмотреть на ситуацию под глобальным углом зрения, есть только один реальный показатель готовности России прекратить войну — это безусловное согласие Путина на полное и длительное прекращение огня.

«Дипломаты могут добиться гораздо большего, когда оружие молчит. Путин может сделать это в любое время, потому что Украина готова к миру. К тому времени мы не можем заключить, что Россия ведет переговоры добросовестно или серьезно намерена достичь мира», — подчеркнул министр.

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Он добавил, что мир не может позволить России использовать стамбульские переговоры в качестве повода для продолжения войны.

«Если Россия будет медлить с объявлением о прекращении огня, то на нее необходимо оказывать дополнительное давление, чтобы убедить двигаться к миру. Кроме 17-го пакета ЕС, который мы приветствуем, можно ввести больше мер», — отметил Сибига.

По его мнению, это могут быть ограничение цен на нефть, эмбарго на российскую энергетику в Европе, преследование «теневого флота» РФ, санкции против всего финансового сектора РФ. В то же время необходимо укреплять обороноспособность Украины, в частности, путем поставки оружия, усиления ПВО и прямых инвестиций в ОПК нашего государства.

Мы продолжаем призывать Россию согласиться на полное прекращение огня, прекратить убийства и начать содержательный мирный процесс. И это следует сделать сейчас. Каждый день отказа должно усиливать давление на Москву», — подытожил Андрей Сибига.

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Напомним, Путин фактически высмеял мирные усилия Трампа, отправив в Турцию своих муртадов с ультимативными директивами. Sky News сообщил о жутком моменте на переговорах в Стамбуле, после которого Трамп должен задуматься над истинными намерениями кремлевского диктатора.