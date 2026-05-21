Когда Россия согласится на переговоры: эксперт назвал единственное условие для мира

Зеленский и Путин / © ТСН

Реклама

Любые реальные договоренности о прекращении войны зависят исключительно от двух ключевых участников, а участие других международных субъектов вторично.

Об этом рассказал политтехнолог Руслан Рохов в эфире «Киев 24».

«Договоренность предполагает желание двух сторон. Стороны две всего — Россия и Украина. Все остальные — это стекольные истории, как мы уже знаем», — подчеркнул эксперт.

Реклама

По его словам, у западных партнеров есть свои рычаги влияния, которые интересуют Москву, однако они не будут принимать решений за спиной Киева.

«Заморозка активов — это интерес России. Они хотят восстановить доступ. Поэтому здесь может быть участие Европы. И опять же Европа будет занимать позицию, согласованную с Украиной. Поэтому без разницы, будут ли там Штаты, будет ли Европа и Китай, все равно, в конце концов, должна быть позиция стороны Киева и Москвы, пока нет желания прийти к компромиссу.», — объяснил Рохов.

Характер и предметность будущих встреч между сторонами будут напрямую зависеть от внутренней ситуации в государстве-агрессоре. Только реальные экономические трудности заставят Москву отказаться от пропагандистских нарративов.

«Будут ли продолжать переговоры, или не будут. Встретятся ли они и еще раз услышат те же рассказы об истории, о печенегох, или будут говорить по предмету, зависит от того, насколько тождественна ситуация будет в российской экономике», — подчеркнул эксперт.

Реклама

Он добавил, что это подтверждается научным подходом, ведь наука-конфликтология очень просто трактует любой переговорный процесс с точки зрения разрешения конфликта.

Как заставить Кремль к миру

Существует четкое правило, определяющее готовность любой стороны остановить боевые действия. Оно базируется на прагматичном соотношении издержек и достижений от продолжения войны.

«Если цена продления конфликта дороже выгоды от него, только в этих обстоятельствах сторона будет готова отказаться от этого конфликта», — подчеркнул Рохов.

Поэтому Украина и ее союзники должны сосредоточиться на последовательном давлении на страну-агрессорку, чтобы дипломатический путь стал для нее единственным возможным выходом.

Реклама

«Поэтому наша задача, если мы хотим достичь мира путем переговора, дипломатией, нужно увеличить цену этой агрессии. Чем дороже плата за продление, тем больше вероятность, что воля согласиться на нее в Кремле таки появится», — резюмировал эксперт.

Переговоры России и Украины — последние новости

Напомним, европейские лидеры рассматривают возможность возобновить переговоры с Россией.

Российский диктатор заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера лучшим кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по завершению войны.

Министры иностранных дел ЕС во время встречи на Кипре на следующей неделе обсудят возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по завершению войны в Украине.

Реклама

Однако глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не согласится ни на какие территориальные уступки или инициативы, нарушающие ее суверенитет. Он подчеркнул, что принципиальным условием мира есть сохранение территориальной целостности и нынешних позиций для достижения длительной безопасности. По словам Сибиги, только такой справедливый подход может открыть путь к дальнейшим переговорам.

Новости партнеров