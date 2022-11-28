Когда самое подходящее время для переговоров с РФ: объяснение американского дипломата

По мнению Тейлора, сейчас переговоры позволят россиянам остаться на месте, когда есть шанс вытеснить их военным путем.
Украинцы должны сами решать, когда им нужно идти на переговоры с Россией.
Об этом заявил американский дипломат, посол США в Украине (2006-2009 гг.), временный поверенный в делах США в Украине (2019-2020 гг.) Уильям Тейлор, сообщает канал Freedom.
"Я не думаю, что именно сейчас время для переговоров. На мой взгляд, лучшее время — когда украинцы сами решат. И я думаю, что придет время, когда украинцы вытеснят россиян из своей страны. Только тогда, когда украинские войска выбросят российские войска из страны, тогда россияне поймут, что им не выиграть эту войну", – объяснил он.
По мнению дипломата, россияне после своего военного поражения придут с просьбой о серьезных переговорах.
"Но сейчас не время, сейчас украинские военные побеждают на поле боя. Зачем говорить о прекращении огня? Чтобы разрешить россиянам остаться на месте, когда их вытесняют?" – отметил экспосол.
Он подчеркнул, что все украинские территории, в том числе Крым и ОРДЛО, захваченные в 2014 году, должны быть освобождены от российских оккупантов.
"Военная динамика определит, в каком порядке россияне будут вытеснены. Но рано или поздно все российские оккупанты покинут территорию Украины", — сказал Тейлор.
В то же время он отметил, что освободить Крым только военным путем будет сложно.
Что известно о возможных переговорах Украины и РФ
Ранее в Белом доме заявили, что администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине. Так США прокомментировали переговоры Салливана с советниками Путина.
Однако, по информации Wall Street Journal, Штаты непублично намекают Киеву о необходимости переговоров.
В МИД Украины объяснили, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время. Российский оппозиционер Леонид Гозман также считает, что после перемирия армия РФ может перегруппироваться и с новыми силами повторно атаковать Украину.
По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе капитуляции.