Когда самое подходящее время для переговоров с РФ: объяснение американского дипломата

По мнению Тейлора, сейчас переговоры позволят россиянам остаться на месте, когда есть шанс вытеснить их военным путем.

Украинцы должны сами решать, когда им нужно идти на переговоры с Россией.

Об этом заявил американский дипломат, посол США в Украине (2006-2009 гг.), временный поверенный в делах США в Украине (2019-2020 гг.) Уильям Тейлор, сообщает канал Freedom.

"Я не думаю, что именно сейчас время для переговоров. На мой взгляд, лучшее время — когда украинцы сами решат. И я думаю, что придет время, когда украинцы вытеснят россиян из своей страны. Только тогда, когда украинские войска выбросят российские войска из страны, тогда россияне поймут, что им не выиграть эту войну", – объяснил он.

По мнению дипломата, россияне после своего военного поражения придут с просьбой о серьезных переговорах.

"Но сейчас не время, сейчас украинские военные побеждают на поле боя. Зачем говорить о прекращении огня? Чтобы разрешить россиянам остаться на месте, когда их вытесняют?" – отметил экспосол.

Он подчеркнул, что все украинские территории, в том числе Крым и ОРДЛО, захваченные в 2014 году, должны быть освобождены от российских оккупантов.

"Военная динамика определит, в каком порядке россияне будут вытеснены. Но рано или поздно все российские оккупанты покинут территорию Украины", — сказал Тейлор.

В то же время он отметил, что освободить Крым только военным путем будет сложно.

Что известно о возможных переговорах Украины и РФ

Ранее в Белом доме заявили, что администрация президента США не ведет непубличных переговоров с Россией по Украине. Так США прокомментировали переговоры Салливана с советниками Путина.

Однако, по информации Wall Street Journal, Штаты непублично намекают Киеву о необходимости переговоров.

В МИД Украины объяснили, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время. Российский оппозиционер Леонид Гозман также считает, что после перемирия армия РФ может перегруппироваться и с новыми силами повторно атаковать Украину.

По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, попытки Запада посадить Украину за стол переговоров после серии крупных военных побед равнозначны просьбе капитуляции.

Киев будет решать, когда и на каких условиях вести переговоры с Россией - Столтенберг