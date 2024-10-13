Когда "Слуги народа" уйдут на фронт: Арахамия назвал условие

Арахамия заявил, что фракция "Слуга народа" готова уйти на фронт при одном условии – если уйдут и нардепы из "Евросолидарности".

Глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что он и его коллеги-нардепы готовы пойти на фронт, однако только после того, как это сделают депутаты из "Европейской солидарности".

Об этом он написал в комментариях под постом депутата от "Слуги Народа" Никиты Потураева относительно рейда работников ТЦК и полиции на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Также читайте Во Львовском ТЦК прокомментировали массовые рейды в области

Потураеву написали в комментариях что фракция "Слуга народа" "полгода принимала закон о мобилизации и в результате приняла закон", который якобы "не работает".

Арахамия упрекнул народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" за то, что те не голосовали за правительственные законопроекты о мобилизации. Он заверил, что "Слуга народа" готова пойти на фронт, но только после своих политических оппонентов.

"Мы готовы, сразу же после того, как ваши друзья из ЕС это сделают — они вообще не голосовали ни за мобилизацию, ни за налоги, думаю, что и за бюджет не будут. Точно в парламенте нет смысла сидеть — в ТикТоке можно и с другого места "работать", — написал глава фракции "Слуга народа".

Напомним, 11 октября сотрудники ТЦК и полиции провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы".

В ответ на массовые облавы Сеть взорвалась мемами.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.