Когда "Слуги народа" уйдут на фронт: Арахамия назвал условие

Арахамия заявил, что фракция "Слуга народа" готова уйти на фронт при одном условии – если уйдут и нардепы из "Евросолидарности".
Глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия заявил, что он и его коллеги-нардепы готовы пойти на фронт, однако только после того, как это сделают депутаты из "Европейской солидарности".
Об этом он написал в комментариях под постом депутата от "Слуги Народа" Никиты Потураева относительно рейда работников ТЦК и полиции на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве.
Потураеву написали в комментариях что фракция "Слуга народа" "полгода принимала закон о мобилизации и в результате приняла закон", который якобы "не работает".
Арахамия упрекнул народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" за то, что те не голосовали за правительственные законопроекты о мобилизации. Он заверил, что "Слуга народа" готова пойти на фронт, но только после своих политических оппонентов.
"Мы готовы, сразу же после того, как ваши друзья из ЕС это сделают — они вообще не голосовали ни за мобилизацию, ни за налоги, думаю, что и за бюджет не будут. Точно в парламенте нет смысла сидеть — в ТикТоке можно и с другого места "работать", — написал глава фракции "Слуга народа".
Напомним, 11 октября сотрудники ТЦК и полиции провели массовые рейды в разных городах Украины, в частности, под Дворцом спорта в Киеве после концерта группы "Океан Эльзы".
В ответ на массовые облавы Сеть взорвалась мемами.
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