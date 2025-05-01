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Когда соглашение о полезных ископаемых ратифицирует Рада — Свириденко ответила
Первая вице-премьер и министр экономики Украины выразила надежду, что документ будет ратифицирован в скором времени.
Документ соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США нуждается в ратификации украинского парламента. И это должно произойти в скором времени.
Об этом заявила первая вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона.
Так, на вопросы журналистки о необходимости и сроках ратификации соглашения о ископаемых вице-премьер ответила, что есть надежды на поддержку парламента.
«Этот документ требует ратификации. Мы надеемся на поддержку парламента. И в ближайшее время мы надеемся, что этот документ будет ратифицирован», — сказала она.
Напомним, инвестфонд, созданный в рамках двустороннего соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых, станет мощным инструментом для привлечения как финансов, так и инновационных технологий, считает вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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