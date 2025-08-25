Когда состоится следующее заседание "Рамштайна": названы место и дата

Встреча в формате «Рамштайн» в Брюсселе / © Associated Press

Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится 9 сентября в Лондоне.

Об этом сообщил «Суспильному» спикер Министерства обороны Германии.

«Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате „Рамштайн“ состоится в Лондоне 9 сентября», — говорится в сообщении.

Как заявил представитель ведомства, заседание пройдет в смешанном формате, а его повестка дня не разглашается.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что уже обсудил подготовку к следующей встрече в рамках формата «Рамштайн» с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Ключевыми темами стали развитие совместных производств и реализация двусторонних проектов в оборонно-промышленном комплексе.

Предыдущая, 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоялась 21 июля.

