- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 181
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда состоится следующее заседание "Рамштайна": названы место и дата
В Минобороны Германии рассказали, что встреча союзников состоится в столице Великобритании.
Заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» состоится 9 сентября в Лондоне.
Об этом сообщил «Суспильному» спикер Министерства обороны Германии.
«Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате „Рамштайн“ состоится в Лондоне 9 сентября», — говорится в сообщении.
Как заявил представитель ведомства, заседание пройдет в смешанном формате, а его повестка дня не разглашается.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что уже обсудил подготовку к следующей встрече в рамках формата «Рамштайн» с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Ключевыми темами стали развитие совместных производств и реализация двусторонних проектов в оборонно-промышленном комплексе.
Предыдущая, 29-я встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоялась 21 июля.
Читайте также:
Зеленский после встречи с Келлогом сделал важное заявление о переговорах с Путиным
В Чехии заявили о риске срыва инициативы по поставке боеприпасов Украине
Когда Украина получит гарантии безопасности: Келлог прокомментировал